Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Sorgun yağlısı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinin yöresel lezzetlerinden “Sorgun yağlısı”, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Her gün yaklaşık 10 bin adet Sorgun yağlısının üretildiği ilçede vatandaşlar sabahın ilk ışıklarında fırınların yolunu tutuyor.

Yozgat'ta bir asra yakın lezzet geleneği olan un ve yağ karışımından elde edilerek taş fırında pişirilen Sorgun yağlısı, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sabah saatlerinde vatandaşlar Sorgun yağlısının yapıldığı fırınlarda yoğunluk oluşturuyor. Geçen yıl aralık ayında Sorgun Belediyesi'nin girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumunca patent ve coğrafi işareti alınan Sorgun yağlısı, Sorgun ve il genelinde günde yaklaşık 10 bin adet üretiliyor. Şehir dışından gelen vatandaşların da büyük rağbet gösterdiği Sorgun yağlısı 4 liradan satışa sunuluyor.

Sorgun yağlısının ilçe için büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Yaklaşık bir yıldır Sorgun yağlısının patent işlemleriyle ilgili çalışmalar yapıyorduk. Bir yıl önce Sorgun yağlısının patentini almıştık. Bununla ilgili fırıncılarımızı hazırlamamız ve yağlının orijinal tarifi ile ilgili bilgilendirme çalışmaları devam ediyordu. Bugün de

Sorgun yağlısının tanıtımını yaptık. Bundan sonraki süreçte de Sorgun yağlısını bütün Türkiye'ye tanıtma açısından bazı çalışmalar yapacağız. Sorgun yağlısı ilçemizin kıymetli bir değeri. Hem kahvaltıda hem öğle yemeklerinde hem de çayın yanında rahatlıkla tüketilebilen bir ürün, doyurucu özelliği de var. Günde yaklaşık 10 bin civarı çok rahat Sorgun yağlısı üretiliyor. Bu üretimi daha da artırmaya çalışıyoruz ve Sorgun yağlısıyla ilgili zaten oluşmuş bir lezzet, bilinç vardı, bunu biraz daha yaygınlaştırmak istiyoruz” dedi.

Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygusuz ise yağlıya olan talebin oldukça yüksek olduğunu belirterek, “Sorgun yağlımızın fiyatı 4 liradır. Sorgun'da yaklaşık günde 10 bine yakın yağlı üretiyoruz. Ayrıca yol güzergahında olduğumuz için şehir dışından gelen vatandaşlarımız da yağlı alıyor, onun için üretimimiz fazla oluyor” şeklinde konuştu.

Sorgun yağlısının ilçe halkı için vazgeçilmez lezzetlerden biri olduğunu söyleyen Dursun Doğan, “Sorgun yağlısı çok büyük

geçmişi olan bir ürün ama tescilli olmadığı için kimse bilmiyordu. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri yağlıdır. Onlarca yıldır sabah kahvaltısında yağlı olmadan biz kahvaltıya oturmayız. Halkımız da severek tüketiyor. Yağlının tescillenmesi de mutluluk kaynağı, bizim için bir gururdur” dedi.

Sivas'tan İstanbul'a seyahat eden Necmettin Dönmez, “Sorgun'dan her geçmemde burada durup Sorgun yağlısı alıyorum. Siparişlerimiz oluyor, arkadaşlara, komşulara devamlı yağlı alıyoruz” dedi.

Sorgun Belediyesi Üç Tepeler Sosyal Tesisleri'nde ise tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Programda 13 fırın işletmecisine Sorgun yağlısı üretmek için yetki belgesi verildi.