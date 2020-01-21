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Kapanan 270 köy yolundan 249'u açıldı

Yozgat’ta etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 270 köy yolundan 249’u İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldı.

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 270 köy yolundan 249'u İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldı.


Yozgat'ta dün sabah başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yollarında Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Kapanan 270 köy yolunun 249'u ekipler tarafından açılırken 21 köy yolunda ise çalışmalar devam ediyor. İl genelinde 24 saat boyunca 17 ekiple çalışan İl Özel İdaresi, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadeleye devam ediyor.

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