Kar temizleme çalışması başladı

Yozgat Belediyesi ekipleri, kent merkezinde kar temizliği çalışmasına başladı. Ekipler Meydan Yeri Caddesinde iş makineleriyle biriken kar yığınlarını kamyonlara doldurarak şehir dışına çıkardı.

Aylar öncesinde kışa hazırlık yaptıklarını anlatan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kar yağışının başlamasıyla birlikte vatandaşların sıkıntı yaşamaması için yol, kaldırım ve meydan yerlerinde kar kürüme ve tuzlama çalışmasına başladıklarını söyledi.

Köse, "Karla mücadele araçlarımız vardiyalı olarak 24 saat çalışmaktadır. Belediyemize ait 18 iş makinesi ve 101 personel ile karla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kar ne kadar yağarsa yağsın, vatandaşımızı sıkıntıya sokmadan günlük hayatlarını yürütmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.