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Karda mahsur kalan filyasyon ekibinin imdadına jandarma yetişti

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde araçları kara saplanan filyasyon ekibinin yardımına jandarma ve İl Özel İdare ekipleri yetişti.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde araçları kara saplanan filyasyon ekibinin yardımına jandarma ve İl Özel İdare ekipleri yetişti.


Çayıralan ilçesi Yukarı Yahyasaray köyünde bir hastaya korona virüs testi yapmak için giden filyasyon ekibinin aracı, İnönü köyü yakınlarında kara saplandı. Kendi imkanlarıyla araçlarını kardan çıkarmaya çalışan ekip, başarılı olamayınca jandarmadan yardım istedi. Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Özel İdare ekiplerinin yardımıyla kara saplanan araç kurtarıldı. İlçe jandarma ekipleri de kurtarılan filyasyon ekibine çay ikram etti.

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