Kayaalp ve Yüksel'e memleketlerinde coşkulu karşılama

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Atakan Yüksel, memleketleri Yozgat'ta coşkuyla karşılandı.

Romanya'nın Başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 ve 67 kiloda altın madalya alan Rıza Kayaalp ile Atakan Yüksel için memleketleri Yozgat'ta karşılama töreni düzenledi. Mehter Takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na gelen Milli güreşçiler, halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erol, milli güreşçilerin aileleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulup istiklal Marşı'nın okunması ve Mehter Takımı'nın konseri ile devam etti. Vatandaşlar karşılama töreninde Kayaalp ve Yüksel'e yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdiler.

Kayaalp: "Olimpiyat şampiyonluğu sözü veriyorum"

9. kez Avrupa Şampiyonu olmanın haklı gururunu ve sevincini yaşayan Milli güreşçi Rıza Kayaalp, hedefinin Olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi. Kayaalp açıklamalarını şu sözlerde sürdürdü: "Tabii ki bu şampiyonluğun benim için ayrı bir önemi var. Burada rekor kırarak 9. Avrupa Şampiyonluğumu elde edip ülkeme döndüm. Türk güreş tarihimizde en çok Avrupa Güreş Şampiyonluğuna bir Yozgatlı olarak ben sahip oldum. Bu kadar istikrarı korumak üst üste başarıları kazanmak kolay değil. İçimizdeki bayrak, vatan sevgisi ve ailemize vatanımıza hayırlı bir evlat olmak için bu başarıları üst üste kazandık. Hiçbir zaman vatan sevgisini göğüsümüzden düşürmedik. Her zaman içimizde vatan sevgisiyle devam etti. İstiklal Marşımızı birincilik kürsüsünde söylerken inanın bütün çalışma yorgunluğumu unutuyorum. Siz değerli halkımın sevincini gözümün önüne getiriyorum. Olimpiyat şampiyonluğunun da her zaman sözünün veriyorum. Ben elimden geleni yapacağım çok çalışacağım. Çok alın teri dökeceğim. İnşallah olimpiyat şampiyonluğunu da güzel ülkeme Yozgat'ımıza kazandırmayı çok istiyorum. Bu yolda sizler dualarınızla benim yanımda olunuz. Bizi hep destekleyin, bizim tek isteğimiz bu."

Yüksel: "Milletimizin duasına borçluyum"

67 kiloda altın madalya kazanan diğer sporcu Atakan Yüksel ise "Şu an Avrupa Şampiyonu olarak huzurlarınızdayım. Bu başarımı çalışma azmim ve sizlerin, ailemin, milletimin duasına borçluyum. Final maçına çıkarken hocalarımın verdiği taktiklerin yanı sıra Türk milletinin dualarını boynumun borcu olarak biliyordum. Çok şükür ki bayrağımızı dalgalandırıp istiklal marşımızı okuttuk. Buraya gelerek bizleri onurlandırdığınız için herkese teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Rıza Kayaalp'in annesi Sevgi Kayaalp ise oğlu ile gurur duyduğunu söyleyerek "Oğlum İstiklal Marşımızı söyletti, bayrağımızı dalgalandırdı. Başarılarının devamını diliyorum, inşallah Olimpiyatlar da nasip olur. Mutluyum, gururluyum” şeklinde konuştu.

Ömer Yaşar isimli vatandaş ise "Bizler Yozgatlı olarak şehrimizin gençlerinin böyle başarılar elde etmesinden gurur duyuyoruz. İnşallah bu başarılarının devam etmesini ve vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bayrağımızı Avrupa da dünyada dalgalandırmalarını canı gönülden istiyorum. Desteklerimizin onların yanında olduğunu bilsinler, inşallah her şey daha iyi olacak" derken Hüseyin Ilgaz ise "Rıza Kayaalp ve Atakan Yüksel'e elde ettikleri başarılar dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Yozgat'ın bugüne kadar görmüş olduğu en büyük güreşçiler onlar. Bizleri gururlandırdılar kendilerine teşekkür ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerin yer verdi.