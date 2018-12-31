Kaygusuz'dan, basit usuldeki esnaflara beyanname uyarısı

Yeni yılla birlikte basit usul esnafların bundan böyle her 3 ayda bir beyanname vereceklerini kaydeden Başkan Kaygusuz,"486 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7'nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlarını, bundan böyle odamız tarafından yapılacak. 2019 yılından itibaren odamıza kayıtlı olan basit usul esnaflarımız alacakları şifrelerle birlikte odamıza gelerek beyannamelerini makul fiyat karşılığında alabilecekler. Tabii eğer beyanname verecek üye sayımız ne kadar fazla olursa oda olarak bizlere fiyatları o kadar aşağıda tutmayı planlıyoruz. Bu nedenle odamıza henüz kaydı olmayan esnaflarımızın en kısa zamanda oda kayıtlarını yaptırıp, alacakları şifrelerle odamıza gelmelerini önemle rica ediyoruz." dedi.