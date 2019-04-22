Kaymakamlık Kupasını Fen Lisesi kazandı

Turnuva sonunda Kupayı kazan taraf Fen Lisesi oldu.

Yerköy Kaymakamlığı'nca ilçede birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmek için 2019 yılı ‘Kaymakamlık Voleybol Turnuvası sona erdi. Turnuvada Fen Lisesi birinci, Rabia Koyunbaşoğlu Anadolu Lisesi ikinci, İlçe Jandarma takımı ise üçüncü oldu.

Düzenlenen tören sonrası Yerköy Kaymakamı Ali Ada yaptığı açıklamada "İlçemizde birlik ve beraberliği, kaynaşmayı ve dayanışmayı tesis etmek amacıyla voleybol turnuvası düzenledik. Bu turnuva sayesinde kardeşçe güzel maçlar izledik. Bu tür spor etkinlikleri ile birbirimizi daha çok sevmemize ve kaynaşmamıza vesile olmaya çalışmaktayız. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.