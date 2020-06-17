Kazada yaralanan köpeğe trafik polisinden şefkat eli

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde araba çarpması sonucu yaralanan köpeğin üzerine yağmurda ıslanmasın diye kendi montunu çıkarıp örten trafik polisinin duyarlı davranışı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dün akşam saatlerinde yoldan geçen bir köpeğe araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan ve yolda hareketsiz bir şekilde yatan köpeği gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen trafik polisleri Sorgun Belediyesi ekiplerine olayı bildirdi. Bu sırada başlayan yağmurla birlikte yaralı köpeğin ıslanmasına engel olmak isteyen bir trafik polisi üzerindeki montu köpeğin üzerine örttü. Yarım saat boyunca belediye ekiplerinin gelmesini bekleyen ekipler yaralı köpeğin başından ayrılmadılar.

Trafik polisinin bu duyarlı davranışı ise Sorgun esnaflarından Mesut Caner'in cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni toplarken trafik polisinin duyarlılığı hayvan severler tarafından da takdirle karşılandı.

Yaralı köpek daha sonra yetkililerce tedavisi yapılmak üzere götürüldü.