Kışın ani sıcaklık düşüşleri akülerde boşalmaya neden oluyor

Yozgat'ta Oto Elektrik tamircisi Muhammed Köksal Soğuk kış aylarında araç sahiplerinin sıklıkla yaşadığı akü kaynaklı sorunlara karşı vatandaşları uyardı.

Kışın çetin koşulları ve dondurucu soğuklar ülke genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da etkisini göstermesiyle araç sahipleri de başta akü kaynaklı olmak üzere birçok sorun yaşayabiliyor.

Tüm motorlu taşıtların adeta kalbi konumunda olan ve araçların çalışmasını sağlayan aküler, düzenli olarak kontrolden geçirilmediğinde yolda bırakıyor. Özellikle kış aylarında meydana gelen ani sıcaklık düşüşleri hâlihazırda eski olan akülerin bir anda boşalmasına yol açıyor. Araç sahibi tarafından kontrol edilmesinin ya da ettirilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Köksal, ayrıca araçların farklı aksamlarında meydana gelen arızaların da akü kaynaklı olduğu yanılgısına düşülmemesi gerektiğini vurguladı.

Araca takılan akülerin en az yılda bir kez kontrol edilmesi gerektiğini belirten Muhammed Köksal, “Akünün her yıl kontrol edilmesi gerekiyor. Aküyü satın aldığınızda akünün işi bitmiyor. Her yıl düzenli olarak ama özellikle kış girişlerinde vatandaşlar akülerini kontrol ettirmeliler. Aküyü kontrol etmeden araca bindiğiniz takdirde umulmadık bir yerde kalabilirsiniz. Genelde böyle durumlar da eski akülerden kaynaklanıyor. Aracın aküsünün bittiğini düşünelim ancak havalar güzel olduğu için araba çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşandığı gibi hava aniden 10-15 derece soğuduğunda akü de bir anda bırakıyor kendisini. İstenmeyen durumlardan sakınmanın en önemli yolu kontrol etmektir. 6 ay ya da yılda bir kez kontrolleri yapılırsa bir sıkıntı yaşanmaz. Bunu aynı yağ veya lastik değişimi gibi düşünmek gerekir.” şeklinde konuştu.