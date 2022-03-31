İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kızıl geyikler havadan görüntülendi

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesindeki Doğal Yaşam Alanı’nda bulunan kızıl geyikler, havadan görüntülendi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki Doğal Yaşam Alanı'nda bulunan kızıl geyikler, havadan görüntülendi.


Akdağmadeni ilçesinde Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 5,5 hektarlık alanda yetiştirildikten sonra 2008 yılında doğal ortamına salınan kızıl geyikler, dron ile görüntülendi. Sayıları 15 ila 20 arasında değişen kızıl geyiklerin karla kaplı doğada yiyecek aramaları, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.


Özellikle kış aylarında kızıl geyiklerin yiyecek bulmakta güçlük çekmemesi için Yozgat Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ormanlık alana yem bırakılıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.