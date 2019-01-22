Kızılay Yerköy'de kan bağışı kampanyası başlattı

Kızılay Yozgat Kan Bağış Merkezi Doktoru Ümit Yıldız, il ve ilçelerde üç ayda bir kan bağış kampanyası düzenlediklerini belirterek kan bağışı tırının Yerköy'de 1 hafta kalacağını söyledi.

Kan bağışında bulunmanın önemine de değinen Yıldız, "Kan, yapay olarak üretilmeyen ve kaynağı sadece insan olan bir sıvıdır. Yeni doğan bebekler, kanının değişmesi için kana ihtiyacı olan hemofimili ve talasemili hastaları, açık kalp ameliyatı geçirecek insanlar ve trafik kazalarında yaralanan vatandaşlarımızın sizlerin bağışlayacağı kana ihtiyaçları vardır. Onlara ancak sizler hayat verebilirsiniz. Çünkü kan hayattır. Bu vesile ile kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Yıldız açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Yerköy halkı kan bağışı konusunda oldukça duyarlı davranıyor. Ülkemiz genelinde kan bağışı sayısında oldukça azalma olduğu şu dönemde Yerköy'de günlük 55 ünite civarı kan alıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu sayı daha artacaktır. Kan bağışına çağrısız kalmayan Yerköy halkına teşekkürlerimizi sunuyorum”.