Kızılay'dan kış mevsiminde kan bağışına davet

Selçuk Cansız, kış mevsiminde kan stoklarının azaldığını söyleyerek vatandaşları kış mevsiminde kan bağışına davet etti.

Selçuk Cansız, 2018 yılı itibariyle Yozgat genelinde yapılan kan bağış kampanyalarında 14 bin ünite kan hedefine ulaştıklarını söyledi. Yıl sonu itibariyle bu hedefi geçmek için Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağış tırı kurduklarını hatırlatan Cansız, vatandaşları kan bağışına davet etti.

Kış mevsimi itibariyle vatandaşların kan bağışına olan ilgilerinin bir nebze olsa da azaldığını hatırlatan Cansız, "Kış aylarında gönüllü kan bağışçılarımızın sayısında ciddi düşüş oluyor. Kış aylarında kan stoklarımızda azalmalar oluyor. Vatandaşlarımızın bu konu da daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Hayat kurtaran kana yılın her ayında ihtiyacımız oluyor." dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan kan bağış tırının 10 Ocak 2019 tarihine kadar kan alımına devam edeceğini de söyleyen Cansız, 2019 yılı itibariyle yıl sonu hedeflerini de 16 bin ünite kan olarak açıkladı.