İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kızların tekme tokat kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde tekme tokat birbirine giren kızların kavgası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde tekme tokat birbirine giren kızların kavgası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre kavga Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İki grup halinde bir araya gelen genç kızlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kızlar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Çevredeki esnafın araya girmesiyle kızlar güçlükle ayrıldı.


Yaşanan kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.