Koordinasyon toplantısı yapıldı

Yozgat'ta 2019 yılı 4. dönem il koordinasyon kurulu toplantısı Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında yapıldı.

Yozgat İl Özel idaresi meclis salonunda yapılan toplantıda Vali Kadir Çakır toplantı öncesi bir açılış konuşması yaptı. Vali Çakır, ”Genel bütçe ve mahalli idareler yatırımları olarak 2019 yılında 8,4 Milyar TL bütçeli 268 proje uygulanmıştır. Projelerin 2019 yılı ödenekleri 1,5 Milyar TL olup 2019 yılında 1 Milyar 75 Milyon TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 70'tir. 268 projeden 115 adedi tamamlanmış, 99 adet projede çalışmalar devam ediyor. 32 proje ihale aşamasında, 19 projeye başlanılmamış olup, 3 proje ise tasfiye edilmiştir. Yatırımcı kurum ve kuruluş müdürleri 2019 yılı sonu itibari ile yatırımları hakkında kısa bilgiler aktaracaklar” ifadelerini kullandı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise Yozgat Belediyesi olarak projelerini anlattı. Köse, ”Biz seçim öncesi de söyledik. Bu millet iradeyi kullanmak üzere belli bir süreliğine bize verdi. Bizde inşallah millet iradesine sahip çıkarak, hem milletimizin hem de kendi başımızı yere eğdirmeden görev süremiz içinde hayırlı hizmetler veririz. Göreve geldiğimizde Büyük Cami çevresi projesi vardı. Belirli bir aşama kaydedilmiş ancak sonuca ulaşmamış. Buranın projesini hazırladık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımız buraya geldiğinde projenin bir kısmı hibe bir kısmını da kendimizden katmak üzere bir proje çalışmamız oldu. Projemizi Çevre Şehircilik Bakanlığımız üzerinden TOKİ başkanlığımıza teslim ettik. 18 Milyon TL'lik bir projemiz var. Kamulaştırma ile birlikte 25 Milyon TL olmasını bekliyoruz. Nisan ayı sonu Mayıs ayı başında çalışmamız başlayacak. Geleceğe güzel bir alt yapı bırakmak adına şehir içme suyumuzun tamamını kanalizasyon ile birlikte değiştirme imkânını bize sundular. Bizde dışarıdan fiziki müdahale olmadan kesinlikle yıpranmayacak basınçlı borularla projemizi hazırladık ve iller bankasına teslim ettik. 70 Milyon TL'lik bir proje 90 Milyon TL olması da muhtemel bir projemiz. Bu yıl içerisinde inşallah kazmayı vurmuş olacağız. Yozgat Belediyesi olarak 1 Milyon 400 Bin TL civarında bir elektrik faturamız var bunun da 1 Milyon 200 Bin TL'si şehir içme suyu için harcanan enerji. Güneş enerji sistemini tükettiğimiz kadar üretme izni aldık ve çalışmalarımızı yapacağız” şeklinde konuştu.

Millet Bahçesi yapımı ve gündüz bakım kreşi gibi projeler hakkında da bilgiler aktaran Başkan Köse, belediye yatırımlarının tamamını anlattı.