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Koronavirüs saha ekibinden ‘evde kal' çağrısı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hazırladığı videoyla, vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hazırladığı videoyla, vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.


Yozgat Muslubelen mevkiinde görev yapan trafik polisleri, çevik kuvvet ekibi, bekçi ilk olarak şehre giriş yapan araçları durdurarak güvenlik önlemi aldı. İl sağlık müdürlüğünde çalışan ve 112 acil servis çalışanları da yüksek ateş kontrolü yaptı. Sürücü ve yolcular koronavirüsle mücadele konusunda bilgilendirilirken ateşi yüksek olan vatandaşlar ise tedbir amacıyla Yozgat Şehir Hastanesine gönderildi.


Kontrollerin ardından ise oluşturulan koronavirüs saha ekibi sosyal mesafe kurallarına da uyarak “Bizler Sizin İçin Buradayız Siz de Sağlığınız İçin Evde Kalın” mesajı ile vatandaşların evde kalınmasına ilişkin çağrı yaptı.

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