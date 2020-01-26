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Köy halkı kendi imkanlarıyla 300 fidan dikti

Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Aydıngün köyü halkı geleceğe yeşil bir köy bırakmak amacıyla 300 fidanı toprakla buluşturdu.

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Aydıngün köyü halkı geleceğe yeşil bir köy bırakmak amacıyla 300 fidanı toprakla buluşturdu.


Aydıngün köyü muhtarlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, köylüler çam fidanlarını köy sokaklarına ve boş alanlara dikti. Köyde başlatılan ağaçlandırma çalışmaları sayesinde vatandaşlar yaklaşık 300 çam fidanını toprakla buluşturdu.


Gelecek nesillere daha yeşil ve daha güzel bir köy bırakmak adına ağaçlandırma çalışması başlattıklarını söyleyen Aydıngün köyü muhtarı Adem Serbes, “Köy halkımız ve Bursa'da yaşayan Aydıngün köylülerimiz tarafından kendi imkanlarımızla aldığımız yaklaşık 300 adet fidanı köyümüze getirerek hep birlikte toprakla buluşturduk. İnşallah bundan sonra ki yıllarda da ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecektir. Bu güzel çalışmada yanımızda olan köy halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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