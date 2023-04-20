Köy okulu öğrencilerine ücretsiz bayram tıraşı

Yozgat'ta Sorgun Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Talip İlbaş, Ramazan Bayramı öncesi köy okulu öğrencilerini ücretsiz tıraş ederek mutluluklarına ortak oldu.

Sorgun Halk Eğitim Merkezince başlatılan sosyal sorumluluk projesi istikametinde, Ramazan Bayramı öncesi köy okulu öğrencilerinin ücretsiz saç tıraşı yapılıyor. Sorgun'a bağlı Araplı Kasabasında İmam Hatip Ortaokuluna giden Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Talip İlbaş, okul bahçesinde öğrencilerin saçlarını keserek fön çekti. Öğrencilerin istedikleri modele göre saçını kesen İlbaş, minik yüreklerin mutluluğuna da ortak oldu. Etkinlikte öğrencilerin yanında olan Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal da zaman zaman köy okullarını ziyaret ederek bu tür etkinliklerle çocukları mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi.

Öğrenciler bayram tıraşı oldukları için mutlu olduklarını ifade ederek Sorgun Halk Eğitim Merkezi yetkililerine teşekkür etti.

Öğrencilerin saç tıraşlarını ücretsiz bir şekilde yaptıklarını belirten Usta Öğretici Talip İlbaş da, “Çocuklarımızın bayram sevincine ortak olduğumuz için çok mutlu olduk. Bu etkinlikte emeği geçen İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Araplı Kasabası İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Saffettin Alan ise, “Kasabamızda yapılan bu etkinlikten çok mutluyuz. Etkinlikte emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Talip İlbaş'a teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı ücretsiz bir şekilde bayram tıraşlarını yaptılar” şeklinde konuştu.