Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı Öğretmen Evi'nde yapıldı.

Düzenlenen toplantıya İlçe Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, ilçe encümenleri Adem Darımla, Ali Güran, Alper Terzi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Muhtarlar Derneği Başkanı Önder Gürel, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Yıldırım ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Alp Eren Yılmaz, 2018 yılında Köylere Hizmet Götürme Birliğinden köylere yapılan, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kaymakam Yılmaz, “2018 yılının son Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısını yapmaktayız. 2018 yılı içerisinde köylerimizin eksiklerini gidermeye çalıştık. Hiçbir köyümüzü ayırt etmeden eşit yaklaşmaya çalıştık. Devletimizin imkanları doğrultusunda köylerimize hizmet ettik” dedi.

İl Genel Meclis Üyesi Ali Güran, 15 yıldır yapmakta olduğum İl genel Meclis Üyesi olarak artık aday olmayacağını söyledi.15 yıldır görev yaptığım sürece kimseyi kırmadan hizmet ettiğini söyleyen Güran, Köy muhtarlarından helallik isteyerek veda etti. İl Genel Meclis Üyeleri Adem Darımla ve Alper Terzi, İl Genel Meclis Üyesi adayı olduklarını dile getirerek görev verilmesi halinde köylere hizmet etmeye devam edeceklerini söyleyip muhtarlardan destek istediler.

Toplantı Sonunda 2019 yılı bütçesi okunduktan sonra, muhtarların arzu ve talepleri dinlenerek toplantı sona erdi.