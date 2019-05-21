Köylere kilitli parke taş döşeniyor

Şehirde yaşayan insanlara sağlanan altyapı hizmetlerini köylerde yaşayan insanlara da sağlamak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Yozgat İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Ali Fuat Fidan, bu yıl köylere 400 bin metrekare kilitli parke taş döşemesinin planlandığını söyledi.

İl Özel İdaresinde gazetecilere açıklamada bulunan Fidan, her yıl yapılan planlamalar doğrultusunda, asfalt, su, kanalizasyon, kilit parke çalışmalarının yapıldığını anlatarak, "Bu yıl köylerimize 400 bin metrekare kilitli taş parke döşenecek. 200 kilometre de asfalt çalışması yapılacak. Şuan kış mevsiminden dolayı bozulan yollarımızda yama çalışmalarımız sürüyor. Havaların biraz daha ısınmasıyla birlikte asfalt çalışmalarımızı da başlatacağız" dedi.

İl Özel İdaresi olarak amaçlarının köylerde temiz çevre bilinci oluşturmak olduğunu da söyleyen Fidan, “İçme suyu olmayan köyümüz bulunmuyor. Mevsimsel nedenler ve su kaynağı yetersiz olan bazı köylerimizde ilave kaynak arama çalışmaları teknik ekiplerimizce devam etmektedir. Yine köylerimize çöp konteynerleri yerleştirdik. Ekiplerimiz düzenli olarak köylerimizdeki çöpleri topluyor, herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor” şeklinde konuştu.

Kilitli parke döşeme çalışmasının sürdüğü köylerden Kuçşu köyü sakinlerinden Mehmet İnci, kilitli parkenin döşenmesiyle birlikte köyün toz ve çamurdan kurtulacağını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.