Köylü pazarı ramazanda boş kaldı

Yozgat'ta vatandaşların ramazan ayı öncesi mutfak alışverişlerini tamamlaması nedeniyle köylü pazarında oluşan yoğunluk yerini sakinliğe bıraktı.

Yozgat Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesislerinde her hafta salı günü köy ürünlerinin satıldığı köylü pazarı kuruluyor. Pazarda vatandaşlar mevsimine göre ürettikleri sebze ve meyvenin yanı sıra yoğurt, peynir, tereyağı ve bal gibi ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Köylü pazarında peynirin kilogramı 80 ila 100 lira arasında, çökeleğin kilogramı 70 liradan, tereyağın kilogramı 200 liradan, balın kilogramı da 80 ila 150 liradan satışa sunuluyor.

Pazarda fiyatların yükselmesi nedeniyle vatandaşın alım gücünün azaldığını söyleyen esnaf Abdullah Alataş, “Bu ramazan ayında pazarımız boş kaldı, sabahtan beri çok nadir iş yapıyoruz. Geçen yıl ramazanda işlerimiz daha iyiydi, bu sene bir durgunluk var. Geçen yıla oranla ürünler iki katına çıktı. Pazarımızda da zaten birkaç esnaf arkadaş kaldık. Gelen müşterilerle de biz ilgileniyoruz. Umarım önümüzdeki haftalarda eski yoğunluk oluşur.” dedi.

Pazar alışverişi yapan Nebahat Altın ise fiyatların yüksekliğinden yakınarak birçok ihtiyacını alamadan döndüğünü söyledi.