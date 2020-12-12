Kuraklık 26 yıl sonra baraj altındaki köy gün yüzüne çıktı

Tüm ülkede olduğu gibi Yozgat'ta da yaşanan kuraklık nedeniyle Gelingüllü baraj havzasındaki suyun çekilmesi, 26 yıl önce su altında kalan Esenli köyünün tekrardan gün yüzüne çıkmasına sebep oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan meteorolojik kuraklık haritalarında Türkiye'de ilk 10 il arasında yer alan Yozgat'ta son yılların en kurak mevsimi yaşanıyor.

Yozgat'ta yaşanan kuraklık nedeniyle içme suyu ve tarım alanlarının sulamasının karşılandığı baraj ve göletlerde de su seviyesi hissedilir derecede düştü. Yozgat'ta uzun yıllar yıllık yağış ortalaması metrekareye 562 kilogram düşerken, bu oran 2020 yılında 410 kilogram olarak gözlendi.

Yozgat'ın Esenli köyüne sulama amaçlı olarak yapılan ve 1994 yılında hizmete açılan Gelingüllü Barajında kuraklık nedeniyle suların çekilmesiyle baraj altında kalan kalan yerleşim yerleri de tekrardan gün yüzüne çıktı. 26 yıl sonra köyün camisi, okul binası, belediye binası ve mezar gibi yerleşim yeri kalıntıları kuraklık nedeni ve suların çekilmesiyle birlikte görünür hale geldi.

26 yıl sonra yerleşim yeri kalıntılarının ayakta durması ise köy sakinlerini duygulandırırken anılarını tazeleyen vatandaşlar yakınlarına ait olan mezarları da ziyaret ederek dua etti.

Havaların kurak geçmesi nedeniyle barajda suların eksildiğini ve eski yerleşim yerlerinin ortaya çıktığını söyleyen Esenli Köyü Muhtarı Osman Korkmaz, “Doğup büyüdüğümüz yerleri görmek bizleri ister istemez hüzünlendiriyor. Ortaya çıkan bu binalar yerleşim alanları bizim özgeçmişimizdir ancak sular altında kaldı. Sular çekilince binaların tekrar ortaya çıkması bizi duygulandırıyor” dedi.

Korkmaz, mezarlıkların da su altında kaldığını belirterek, “Sular çekildikçe vatandaşlarımız mezarları ziyaret ediyor ve dua okuyorlar” şeklinde konuştu.

Köy halkından Zakir Özanç (70) ise havaların kurak geçmesi dolayışla baraja 7-8 aydır hiçbir su girmediğini söyleyerek "Tarım sulamasının çok olması ve dengesiz sulamalardan dolayı sular daha çok çekiliyor. Devlet Su İşleri su sayacı uygulamasına başlıyor. Bundan sonra sayaç uygulaması yapılırsa, sularımız korunur. Suların çekilmesiyle, eski belediye binası, okullar, cami ve bazı evler ortaya çıktı. Bu binaları görmek bizi hüzünlendiriyor. Ben belediye binasında 11 yıl çalıştım, o binayı gördüğümde oradaki yaşadığım günler aklıma geliyor ister istemez ve insan hüzünleniyor” ifadelerine yer verdi.

Barajda balıkçılık yaptıklarını da dile getiren Özanç, "Daha önce şuan ortaya çıkan belediye binasının üzerine kayıkla gelip ağ gererdik, şimdi sular binanın altında kaldı. Fazla balık da çıkmıyor, 600 metre ağ çektim 2 balık çıktı" dedi.