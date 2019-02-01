Kur'an Kursu, imamevi ve öğrenci evi binalarının resmi kabulleri yapıldı

Yozgat'ın Boğazlıyan İlçe Müftüsü Mehmet Güler, Türkiye Diyanet Vakfı Boğazlıyan Şubesi tarafından yaptırılan 4-6 yaş Kur'an Kursu, imamevi ve öğrenci evi binalarının ruhsat ve tapu tescil belgelerini teslim aldı. Vakfın katkılarıyla inşa edilen kursun ilçemize hayırlı olmasını dileyen Müftü Güler, "İlçemizin böyle bir kursa ihtiyacı vardı. Boğazlıyan halkımıza gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, binamızın hayırlı hizmetlerde kullanılmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum." dedi.

Boğazlıyan İlçe Müftüsü Mehmet Güler öncülüğünde ve Türkiye Diyanet Vakfı Boğazlıyan Şubesi'nin katkılarıyla yaptırılan 4-6 yaş Kur'an Kursu, imamevi ve öğrenci evi binalarının ruhsat ve tapu tescil belgeleri alındı. 4 katlı 8 daireden oluşan Kur'an Kursu'nun bu noktaya gelmesinde katkıları ve gayretleri bulunan Boğazlıyan hayırseverlere teşekkür eden İlçe Müftüsü Mehmet Güler,"Binamızın hayırlı hizmetlerde kullanılmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum." dedi.

Yakın bir zamanda faaliyete geçecek kursta, minik yavrularımızın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı müfredat çerçevesinde; Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgilerin öğretileceğini belirten İlçe Müftüsü Mehmet Güler,"Kursumuzda, çocukların manevi gelişiminde etkili olan değerler eğitimi verilecektir. Bu sayede çocuklarımız küçük yaşlarda Kuran-ı Kerim okumayı, İslam'ın temel prensiplerini ve bir Müslüman'ın nasıl yaşaması gerektiğini uygulamalı olarak öğrenecekler. Bu yavrularımızın dinine diyanetine, vatanına, milletine, anne ve babalarına hayırlı birer evlat olarak yetişmesini rabbimden temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Kur'an Kursu'nun tamamlanmasına vesile olan hayırseverlere özellikle şükranlarını sunan Müftü Güler, binanın ruhsat ve tapu tescil işlemlerinin de tamamlandığını duyurdu.