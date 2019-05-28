Kur'an talebeleri belgelerini aldı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Kuran-ı Kerim öğrenen minik öğrenciler hem belgelerini hem de ödüllerini aldı.

Boğazlıyan İlçe Müftülüğü tarafından açılan Kur'an sınıflarında okuyan 4-6 yaş aralığındaki minik öğrenciler eğitimlerini tamamlayıp belgelerini aldı. Boğazlıyan İlçe Müftülüğü Ayşe-Faik Bulut ve Fahrettin Dudu Yazılıtaş 4-6 yaş kurslarında okuyan minikler yıl sonu başarı karnelerini aldılar.

Karne törenine İlçe Müftüsü Mehmet Güler ve Belediye Başkan Yardımcısı Feramuz Bozoğlu ile birlikte öğrenciler ve velileri katıldı. İlçe Müftüsü Mehmet Güler, Diyanet olarak 4-6 yaş Kur'an Kurslarına büyük önem verdiklerini, bundan sonra daha da fazla önem verileceğini söyledi.

Ülke genelinde 150 bin 4-6 yaş sayısına ulaşıldığını ileride bu sayının daha da artmasını beklediklerini ifade eden Güler, “İlçemizde bu sene iki kursumuzda 40 tane 4-6 yaş kursu öğrencisi eğitim gördü. Gelecek eğitim öğretim yılında 4-6 yaş kurs sayımız altıya çıkartılacak” dedi.

Programdan sonra, öğrencilere belgeleri İlçe Müftüsü Güler ve Belediye Başkan Yardımcısı Bozoğlu, tarafından verildi. Ayrıca öğrencilere Belediye Başkan Yardımcısı Feramuz Bozoğlu, tarafından çeşitli hediyeler verildi.