Kurbanlık mandaların çamur keyfi

Yozgat'ın merkeze bağlı Yazpınar köyünde mandalar, sulak alanlarda çamurun keyfini çıkarıyor.

Yazpınar köyünde kurbanlık mandalar, sulak alanların ve çamurun keyfini çıkarıyor. Sıcaklıkların arttığı şu günlerde sabahın ilk ışıklarıyla merada otlatılan mandalar, günün büyük çoğunluğunu köydeki sulak alanlarda geçiriyor.

Köyünde manda yetiştiriciliği ile uğraşan İsmail Türker, Kurban Bayramı dolayısıyla manda satışlarının başladığını söyledi. Türker, “Yaz mevsimiyle birlikte sulak alanlar mandalar için vazgeçilmez oluyor. Sabah erken saatlerde hayvanları merada otlatıyoruz, daha sonra da bulduğumuz sulak alanlarda mandalar 5-6 saat suyun ve çamurun tadını çıkartıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bu hayvanları kurbanlık olarak belirledik. Kurbanlık mandaların fiyatı 5 bin liradan başlıyor, 10 bin liraya kadar çıkıyor. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar mandalara da ilgi gösteriyor. Şu an için satışlar iyi değil ama bayram yaklaştıkça artacaktır” dedi.