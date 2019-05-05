Kuşlar için kozalaktan yemlik yaptılar

Yozgat'ta Yaşanılabilir Çevre Derneği tarafından düzenlenen ‘Doğanın parçası ol' etkinliğinde öğrenciler, çam kozalaklarından yaptıkları yemlikleri kuşların aç kalmaması için ağaçlara astı.

Yozgat'ta kısa bir süre önce kurulan Yaşanılabilir Çevre Derneği, düzenlediği etkinliklerle farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Dernek üyeleri ve gönüllü üniversite öğrencileri ile bu kez de Yozgat Çamlığı Milli Parkında gerçekleştirdikleri ‘Doğanın parçası ol' etkinliği ile kuşların aç kalmaması için çam kozalağından yemlik yaptı. Çamlıkta topladıkları kozalakları yumurta yardımıyla yeme bulayan öğrenciler, hazırladıkları yemlikleri ağaçlara astı. Dernek üyeleri ve öğrenciler etkinliğin ardından yanlarında getirdikleri karaçam tohumunu toprakla buluşturdu. Dernek üyeleri ve öğrencilerin Yozgat Çamlığı Milli Parkında mıntıka temizliği yapmasının ardından etkinlik son buldu.

Düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan Yozgat Yaşanılabilir Çevre Derneği Başkanı Ahmet Fidan, kısa süre önce kurulmalarına rağmen birçok etkinliğe imza attıklarını söyleyerek “Çevrenin korunması için çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmak istedik. Bizler birer çevre gönüllüsüyüz. Bu doğrultuda etkinliklerimiz devam ediyor. Bugün de Yozgat Çamlığı Milli Parkında ‘Doğanın parçası ol' etkinliği ile kozalaklardan kuş yemliği yaparak doğa yürüyüşü ile yemlikleri ağaçlara astık. Daha sonra yanımızda getirdiğimiz karaçam tohumlarını toprakla buluşturduk en son ise gönüllü gençlerimizle çevre temizliği yaparak etkinliğimize son verdik” açıklamalarında bulundu.