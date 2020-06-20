İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

LGS'ye geç kalmak istemeyen öğrenciler sınav merkezlerine koştu

Yozgat’ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumuna vaktinde katılmak için öğrencilerin bazıları sınav merkezlerine koşar adımlarla yetişti.

Yozgat'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumuna vaktinde katılmak için öğrencilerin bazıları sınav merkezlerine koşar adımlarla yetişti.


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu Yozgat'ta da başladı. Kentte sınava girecek öğrenciler, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.


Öğrenciler ateşleri ölçülüp, dezenfektan ile elleri dezenfekte edilip maskeleri değiştirildikten sonra sınav salonlarına alındı. Öğrenci velileri okul bahçesine alınmazken, görevliler sık sık velileri sosyal mesafeye riayet göstermeleri konusunda uyarılarda bulundu. Yozgat genelinde LGS, 175 okulda 566 salonda 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Diğer yandan LGS kapsamındaki merkezi sınav dolayısıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Yozgat'ta cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.