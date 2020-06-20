LGS'ye geç kalmak istemeyen öğrenciler sınav merkezlerine koştu

Yozgat'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumuna vaktinde katılmak için öğrencilerin bazıları sınav merkezlerine koşar adımlarla yetişti.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu Yozgat'ta da başladı. Kentte sınava girecek öğrenciler, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.

Öğrenciler ateşleri ölçülüp, dezenfektan ile elleri dezenfekte edilip maskeleri değiştirildikten sonra sınav salonlarına alındı. Öğrenci velileri okul bahçesine alınmazken, görevliler sık sık velileri sosyal mesafeye riayet göstermeleri konusunda uyarılarda bulundu. Yozgat genelinde LGS, 175 okulda 566 salonda 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Diğer yandan LGS kapsamındaki merkezi sınav dolayısıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Yozgat'ta cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi.