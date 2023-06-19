Mahalle konağı kültürü Yozgat'ta yaşatılıyor

"Her Mahalleye Bir Konak Projesi" çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Yozgat Belediyesi, kentin tarihi dokusunu yansıtacak şekilde inşa edilen mahalle konaklarını bir bir halkın hizmetine sunuyor.

Tarihi ve kültürel miras çalışmalarıyla dikkat çeken Yozgat Belediyesi, kente kazandırdığı mahalle konaklarıyla mahalle sakinlerinin konak kültürünü, gelenek ve göreneklerini gelecek kuşaklara aktarılması adına önemli bir görev üstleniyor. Bu amaçla Yozgat'ta Hüzni Baba Konağı, Erbazlar Konağı, Zarife Nine Konağı, Fazlı Hafız Kültür Evi ve Konağı, Fatih Mahalle konağı, Tuzkaya Mahalle Konağı olmak üzere 6 mahalle konağı vatandaşın hizmetine sunuluyor. Yozgat'ta kültürel mirasın korunması için tarihi konaklarda sık sık etkinlikler de düzenleniyor. Geçmişten günümüze ait kültürel değerlerin yaşatıldığı konaklar, mahalle sakinlerinin buluşma adresi oluyor.

Yozgat Belediyesi, Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi, Yukarı Nohutlu Mahallesi, Erdoğan Akdağ Mahalle ve Bahçeşehir mahallelerinde Osmanlı ve Selçuklu Mimari yapısına uygun konakların yapımına devam ediyor.