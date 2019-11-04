Meslek lisesi öğrencilerinden lösemi çocuklar için etkinlik

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde 2-8 Kasım "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmenleri ve öğrencileri etkinlik düzenledi.

Belediye Meydanında gerçekleştirilen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Şube Müdürleri Ömer Özdemir, Yasin Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “2-8 Kasım ‘Lösemili Çocuklar Haftası' dolayısıyla insanlarımızı lösemi hastalığına karşı bilinçlendirmek, tedavisi için erken teşhisin önemini vurgulamak ve lösemili çocuklarımıza zorlu yaşamlarında maddi ve manevi olarak destek olabilmek amacıyla 'Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım' sloganıyla etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinlikte emeği geçen Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmenlerimiz Başak Taşkınsoy, Songül Cangül, Meftun Sağlam rehberliğinde bölüm öğrencilerimize teşekkür ederim. Hepimizin böyle yararlı çalışmalara destek vermesiyle umudu hep birlikte büyütebiliriz. Lösemili çocuklarımız bizim gerçek kahramanlarımızdır. Biz de daima kahramanlarımızın yanındayız” dedi.