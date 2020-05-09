Mevsimlik tarım işçileri korona virüs taramasından geçti

Yozgat'ın Yerköy ilçesine gelen mevsimlik tarım işçileri, korona virüs salgınına karşı sağlık taramasından geçirildi.

Yozgat'a Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen 4 bin 200 mevsimlik tarım işçisi, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sağlık taramasından geçiriliyor. Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyü mevkiinde bulunan çadır kente yerleşen mevsimlik işçiler, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince korona virüse karşı genel sağlık taramasından geçirildi.

Sağlık taramasında ekipler, tarım işçilerinin ateşlerini ölçüp maske dağıtarak semptom sorgulama takiplerini yaptı. Ekipler mevsimlik işçilere korona virüse karşı nasıl korunacaklarına ilişkin bilgilendirici broşür dağıttı.

Yozgat'a Şanlı Urfa'dan geldiğini söyleyen Halil Karaca isimli tarım işçisi “Sağlık ekipleri buraya geldiler, bizim ateşimizi ölçüp sağlık taramasından geçirdiler. Hepsinden Rabbim razı olsun” dedi.

Semanur Karaca sağlık ekiplerinin çadırlarına gelip korona virüs ile ilgili bilgiler verdiklerini söyledi. Karaca, “Sağlık ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Devletimizi korona virüs ile mücadelesinde destekliyoruz. Sağlık ekipleri bize maske dağıttı, hepimizin ateşlerini ölçtü” şeklinde konuştu.

Zeliha Birinci de “Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum, geldiler ateşimizi ölçtüler. Bize broşür ve maske dağıttılar. Ellerimizi nasıl yıkayacağımızı öğrettiler. Bize korona virüs ile ilgili birçok bilgi verdiler. Onlara teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Yerköy İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Çelik ise Yerköy'de her sene mevsimlik tarım işçilerinin sağlık taramasını yaptıklarını söyleyerek, “Bu sene de korona virüs tedbirleri kapsamında gelen mevsimlik tarım işçilerimize ateş ölçümü ve semptom sorgulamalarını yaptık ayrıca genel tarama muayenelerini yapmaktayız. Burada mevsimlik tarım işçilerimize el hijyeni ve genel korona virüs hakkında eğitimler verip broşürler dağıtıyoruz ve maske dağıtıyoruz. Herhangi bir semptomlarında ya da ateş ölçümlerinde sıkıntı saptadığımız kişileri de devlet hastanemize sevk ediyoruz ve gereken işlemleri başlatıyoruz. Çok şükür şimdiye kadar hiçbir sıkıntıya rastlamadık. Bu kontroller yeni başladı geçen hafta ilk taramamızı yaptık. Her hafta yeni gelen mevsimlik işçilerimizi jandarma ekipleri ve ilçe tarım ekipleri ile koordineli bir şekilde listelerini alıp ziyaretlerini gerçekleştiriyoruz” dedi.