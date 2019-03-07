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Meyve fidanı satışına başlanıldı

Akdağmadeni ilçesi Ziraat Odası Başkanlığı tarafından bölge çiftçisine yönelik maliyetine sertifikalı fidan ve yonca tohumu satışına başlanıldı.


Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyup Elmalı, her yıl düzenli olarak başlattıkları sertifikalı fidan ve yonca tohumu satışların başladığını söyledi. Elmalı yaptığı açıklamada “Getirdiğimiz sertifikalı meyve fidanlarını çiftçimize maliyet fiyatına satıyoruz. Ceviz, kayısı, armut, şeftali, dut, kiraz, vişne, ayva, erik, bodur elma gibi fidanların satışı başladı” dedi.


Her zaman çiftçinin yanında olduklarını vurgulayan Elmalı, “Biz Ziraat Odası olarak köydeki çiftçimizin en az 100 meyve fidanı, 10 ineği ve 50 tavuğu olsun istiyoruz. Bu sayede, köyden şehre göçü yavaşlatmak, çiftçimizin köyünde geçimini en iyi şekilde sağlamasını istiyoruz. Bizim bütün çalışmalarımız bölge çiftçisine yöneliktir. Bölge çiftçisi kazansın, üretsin. Bu güne kadar 70 bin meyve fidanı toprakla buluştu. Hedefimiz yüz bin meyve fidanını toprakla buluşturmaktır” ifadelerini kullandı.

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