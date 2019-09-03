İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mezar taşı ve sikke ele geçirildi

Yozgat’ta durdurulan bir araçta, üzerinde haç işareti bulunan mezar taşı ile iki adet sikke ele geçirildi.

Yozgat'ta durdurulan bir araçta, üzerinde haç işareti bulunan mezar taşı ile iki adet sikke ele geçirildi.


Sarıkaya, Sorgun Kara yolu Kadılı Köyü kavşağında yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar edilen aracı durdurdu. Araçta yapılan arama da bir adet üzerinde haç işareti bulunan mezar taşı ile iki adet sikke bulundu. Aracın şoförü M.M. gözaltına alındı. Araçta bulunan tarihi eserler ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.