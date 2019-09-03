Mezar taşı ve sikke ele geçirildi

Yozgat'ta durdurulan bir araçta, üzerinde haç işareti bulunan mezar taşı ile iki adet sikke ele geçirildi.

Sarıkaya, Sorgun Kara yolu Kadılı Köyü kavşağında yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar edilen aracı durdurdu. Araçta yapılan arama da bir adet üzerinde haç işareti bulunan mezar taşı ile iki adet sikke bulundu. Aracın şoförü M.M. gözaltına alındı. Araçta bulunan tarihi eserler ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.