Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey anıldı

yılında da unutulmadı.

Bakanlar Kurulu kararıyla 14 Ekim 1922 tarihinde 'Milli Şehit' ilan edilen Kaymakam Mehmet Kemal Bey için Boğazlıyan Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi. Törene, Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Boğazlıyan Belediye Başkan Gökhan Coşar, AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı Osman Düğenci, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Davut Sinanoğlu'nun Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey'in anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Boğazlıyan Kaymakamlığı tarafından Kaymakam Kemal Bey Hatıra Ormanı'na 100 fidan dikimi gerçekleştirildi. Tüm şehitlerimiz için Öğle Namazı öncesi Çarşı Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Ardından, Sağlık Meslek Lisesince hazırlanan anma programı icra edildi.

Kaymakam Kemal Bey kimdir?

Kemal Bey, 13 Haziran 1917 bu görevini ifa ederken Boğazlıyan Kaymakamlığı'nda bulunduğu sırada tehcir sırasında ihmali bulunduğu gerekçesiyle Ankara Valiliği İdare Kurulunun Lüzumu Muhakemesi kararı ile görevden alınarak azledildi. Konya'da yargılanmış İstinaf Mahkemesinin kararı üzerine aklanarak azil kararı kaldırıldı ve Tarım Müfettişi olarak görevlendirdi. Görevini yaparken Damat Ferit Paşa Hükümeti'nin kararı ile aynı konuda hiçbir gerekçe gösterilmeden yargılanmak üzere 7 Ocak 1919 da gözaltına alındı ve 30 Ocak 1919'da İstanbul'a getirildi. 1.Dünya Savaşı sırasında iktidarda bulunan İttihat ve Terakki Hükümetinin önde gelenleri kaçtı, Hürriyet ve İtilaf Partisi iktidara geldi. İşbirlikçi Hürriyet ve İtilaf Partisi, Ermenilere ve onlarla bir olan Batılı devletlere yaranmak için, önceki dönemin ileri gelenlerini Harp Divanına sevk etti. Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey de Mustafa Paşa'nın başkanlığındaki Harp Divanında yargılandı. Kemal Bey, bu mahkemenin kararı ile 10 Nisan 1919 günü bir akşam üstü saat: 17.20'de Beyazıt Meydanı'nda idam edildi. Bakanlar Kurulu kararıyla 14 Ekim 1922 tarihinde ise 'Milli Şehit' ilan edildi.