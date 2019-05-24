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Milli servete kurşun sıkıyorlar

Yozgat’ta şehrin muhtelif yerlerindeki trafik işaret ve bilgi levhasına kurşun yağdıran şehir magandaları, her yıl binlerce liralık zarar veriyor.

Yozgat'ta şehrin muhtelif yerlerindeki trafik işaret ve bilgi levhasına kurşun yağdıran şehir magandaları, her yıl binlerce liralık zarar veriyor.


Yozgat'ta bilinçsiz vatandaşlar tarafından hedef tahtasına dönen trafik işaret ve bilgi levhaları, milli kaynaklara her yıl binlerce yıllık zarar veriyor. Atış poligonuna dönen levhaların büyük bir bölümü bu sebeple yenilenmek zorunda kalıyor. Kurşunlanan levhalar ayrıca bir süre sonra hava şartlarından da etkilenerek paslanıyor ve tanınmaz hale geliyor.


Trafik levhalarının eğlence amacıyla tahrip edilmesinin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü, can ve mal kayıplı kazaların yaşandığını söyleyen Karayolları 65. Şube Şefliğinde görevli teknik eleman Vedat Sevimli , “Bunlar milli servettir, ülkenin kaynaklarıyla temin edilen levhalardır. Trafik levhaları sürücüler açısından çok önemlidir, bunları bilinçsiz insanlar kurşunluyor ve bu şekilde ülkenin kaynakları israf oluyor. Trafik levhaları can kurtarır, trafiğin emniyetini sağlar. Sürücü ve yolcuların can ve mal güvenliğini sağlar. Bir tane T 33 dediğimiz küçük bir levhanın maliyeti 83 lira. Bir kurşunla bu para heba oluyor. Onun için bizim vatandaşlardan isteğimiz levhaları kurşunlamasınlar, çizmesinler, boya ile boyamasınlar. Bunlara özen gösterirsek ülkenin kaynaklarını heba etmemiş oluruz. Çünkü sayısı çok büyük maliyetler tutacak miktarda yılda değiştirdiğimiz levhalar var” dedi.

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