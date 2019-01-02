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Minik öğrenciler kuşlar için yem bıraktı

Boğazlıyan Fatih İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri, “Kuşlara Bir Damla Umut Projesi” kapsamında Kaymakamlık bahçesindeki ağaçlara yem bıraktı.


Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi'nde etkili olan kar ve don olayının meydana gelmesi nedeniyle harekete geçen sınıf öğretmeni Sevim Şen Bakır ve 4-C sınıfı öğrencileri, toplu olarak Kaymakamlık binasına giderek kuşlar için bahçedeki ağaçlara yem bıraktı. Öğrencilerin yem bırakma etkinliğine Fatih İlkokulu öğretmen ve öğrencileri de projeye büyük destek verdi.


Öğretmen Sevim Şen Bakır ve öğrencileri heyecanla yemleri yerlere serperek, "Kuşları çok seviyoruz, bizler tokuz ama onlar kar da aç kalmasınlar diye yem bıraktık. Çok mutluyuz, heyecanlıyız" dedi.


Bakır, "Kuşlara yem bırakmakla çok mutluyuz. Kuşlar kışın yemek bulamadıkları için biz de bunu yaptık. Öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerimiz ile beraber ağaçların diplerine kağıt rulolarına yapıştırdığımız yemleri astık. Yeryüzündekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin” şeklinde konuştu.

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