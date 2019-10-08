Minik öğrencilerden sokak hayvanlarına dostluk eli

Yozgat Çözüm Koleji 2-B sınıfı öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirdikleri ‘Dostluk maması' etkinliğinde aldıkları yemlerle yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarını besledi.

Yozgat Çözüm Koleji 2-B sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Dilek Yıldırım eşliğinde örnek bir davranış sergileyerek hazırladıkları mamalarla sokak hayvanlarını beslediler. ‘Dostluk maması' etkinliği kapsamında gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesi ile tüm öğrenci arkadaşlarına örnek olan 2-B sınıfı öğrencileri, toplumsal bir farkındalık oluşturdu. Proje kapsamında okul yönetimi ile birlikte temin ettikleri mamaları kent merkezinde ve mahallelerde sokak hayvanlarının ulaşabilecekleri noktalara bırakan hayvan dostu öğrenciler, birçok hayvanın beslenmesini de kendi elleriyle yaptı.

Proje kapsamında açıklamalarda bulunan Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, hayata geçirdikleri proje ile toplumsal bir farkındalık oluşturmanın çabası içinde olduklarını belirterek amaçlarının öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak olduğunu söyledi. Örnek davranış sergileyen öğrencilerine ve öğretmenlerine teşekkür eden Yılmaz, “Herkesi sokak hayvanları için benzer çabalar içerisinde görmeyi umuyor ve bekliyorum” dedi.