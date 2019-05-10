Minik öğrencilerden trafik ekiplerine sürpriz ziyaret

Yozgat'ta ilkokul öğrencileri, Muslubelen trafik uygulama noktasında denetim yapan polislere sürpriz yaparak görevlilerin Trafik Haftası'nı kutladı.

Yozgat'ta Trafik Haftası kapsamında Sakarya İlkokulu 1-B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Devlet Çukurlu eşliğinde trafik uygulama noktasında denetim yapan jandarma ve polis ekiplerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Denetim sırasında ellerinde karanfillerle öğrencileri gören trafik ekipleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Karanfilleri denetim yapan trafik görevlilerine veren öğrenciler, ekiplerin Trafik Haftası'nı kutladı. Sürpriz ziyaretin ardından öğrenciler, trafik polisleri ile araçları durdurup sürücülerin evrak kontrolünü yaptı. Polis ekipleri de Trafik Haftası dolayısıyla hazırladıkları Polirobot Trafikte Oyunu ve çantaları öğrencilere hediye etti. Öğrenciler, polis ve jandarma ekipleri ile hatıra fotoğrafı da çektirdiler.

Öğrencilerin sürpriz ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Halil İbrahim Erdoğan, “Öncelikle öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında uygulamada vatandaşları bilinçlendirirken geldiler, bizleri burada yalnız bırakmadılar. Bizleri ziyaret ettiler ve bizi çiçeklerle karşıladılar. Bu bizi çok mutlu etti. Öğrencilerin bu ziyaretleri bizi motive etti. Uygulamamıza devam edeceğiz, Trafik Haftası boyunca da tüm vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Öğrenciler ise, “Polis ve jandarma amcalarımızın Trafik Haftası'nı kutlamak için buraya geldik. Onlara çiçek verdik, çok mutlu olduk. Onlar kazaların olmaması için çalışıyorlar, onları çok seviyoruz. Sürücülerimize de kazasız belasız yolculuklar diliyoruz” dediler.

Uygulama noktasında minik öğrencileri gören sürücüler, “Çocukların trafiğin önemi açısından uygulama noktasında olması çok güzel bir durum. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederiz” diye konuştular.