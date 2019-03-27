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Minik öğrencilerin okuma bayramı sevinci

Yozgat Çözüm Koleji tarafından birinci sınıf öğrencileri için okuma bayramı düzenlendi.

Öğrenciler okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar.


Yozgat Çözüm Koleji Konferans Salonu'nda düzenlenen Okuma Bayramı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okuma bayramında birinci sınıf öğrencileri yıl boyunca öğrendikleri okuma yazma becerilerini sergilediler. Öğrenciler düzenlenen etkinlikte öğretmenleri öncülüğünde hazırladıkları şiir ve müzikli oyun gösterilerini sundu. Öğrenciler tarafından sergilenen gösteriler, velilerden tam not aldı. Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, okuma bayramında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek okuma belgelerini öğrencilere verdi. Yılmaz, kendilerini bu etkinlikte yalnız bırakmayan velilere de teşekkür etti.

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