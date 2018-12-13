Minikler ‘Yerli Malı Haftası'nı kutladı

Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri, evlerinde aileleriyle birlikte hazırladıkları yöresel yiyecekler ile ‘Yerli Malı Haftas'nı kutladılar.

Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri, evlerinden getirmiş oldukları yiyecekleri öğretmen ve arkadaşlarıyla paylaşarak Yerli Malı Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutladılar. Yerli malı kullanmanın önemini vurgulayan görsellerle renklenen etkinlikte okul öğretmenleri öğrencilerine Yerli Malı Haftası hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Öğrenciler gerçekleştirilen etkinliklerle birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha anlarken tutumlu olmanın, beslenmenin ve Türk malı kullanmanın önemini de anladılar.