Miniklerin yaşlılar haftası etkinliği beğeni topladı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakım Evinde 18-26 Mart arasında kutlanan Yaşlılar Haftası dolayısıyla minik öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde düzenledikleri “Gençliğin güzel bir yüzü, ihtiyarlığın bir ruhu vardır” temalı gösteri, izleyenlerden tam not aldı.

Akdağmadeni Belediyesi'ne bağlı Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakım Evinde eğitim gören minik öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde düzenledikleri gösteride yaşlılar gibi giyinerek, onlar gibi davranmaya çalıştı. Öğrencilere yaşlıların öneminin anlatılmaya çalışıldığı gösteride öğrenciler yaşlılara saygıyı eğlenerek öğrendiler.

Kreşte düzenlenen etkinliğe katılan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Kısa bir süre önce açılışını gerçekleştirdiğimiz Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakım Evinde miniklerin günleri dolu dolu geçiyor. Eğlenirken öğrenen öğrenciler, her gün farklı bir etkinlik ve birbirinden eğlenceli dersleriyle geleceğe hazırlanıyor. Çocuklarımız için gençlerimiz için durmak bilmeden çalışmaya onlara güzel bir gelecek hazırlayan projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.