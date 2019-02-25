İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mitinge atıyla geldi

Yozgat’ta düzenlenecek olan Cumhurbaşkanı mitingine atla gelen Ali Şahan isimli bir vatandaş polis engeline takıldı.

Yozgat'ta düzenlenecek olan Cumhurbaşkanı mitingine atla gelen Ali Şahan isimli bir vatandaş polis engeline takıldı.


Yozgat'ın Şefaatli ilçesinden 43 kilometre yol kat ederek Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine katılmak isteyen Ali Şahan isimli vatandaş, polis kontrol noktasında polis engeline takıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka seslenişini atıyla birlikte izlemek isteyen Ali Şahan'a emniyet ekipleri engel oldu. Polis kontrolünden geçen Ali Şahan, atıyla birlikte mitingi izleyemeden Şefaatli'ye geri döndü. Atını Türk bayrağı ve AK Parti bayrağıyla süsleyen ve miting alanına girmek isteyen Ali Şahan'a büyük ilgi gösteren vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmediler.


Yozgat'ın Şefaatli ilçesinden Reisi Cumhuru görmek için geldim. Ama polis arkadaşlar içeri giremezsin dediler. Şefaatli'den buraya kadar atla geldim. Reisi Cumhurun hastasıyım. Atla Ankara'ya bile gelirim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.