Mobil Gençlik Merkezi Köy Yollarında

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca sunulan hizmetlerden yararlanma imkanı bulamayan ya da yeterince yararlanamayan gençlere, Mobil Gençlik Merkezi projeleri ile hizmetler yerinde sunuluyor.

Yozgat Gençlik Merkezi Müdürlüğünce proje kapsamında, gençlerin gönüllülük esası ile birlikte sosyalleştirilmesi amaçlanıyor.

Gençlerimiz bize gelmiyorsa biz gençliğin ayağına gideriz sloganı ile harekete geçen Gençlik Merkezi, gönüllü gençlerle birlikte köylere giderek, gençlik hizmetlerinden yararlanamayan çocuk ve gençlere bu fırsatı sağlamış oluyor.

Üniversitedeki gönüllü gençlerle köy okullarındaki gençleri buluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, “Buradaki ana temamız kaynaştırma. Bu çocuklarımız çok değerli. Değerli olduklarını hissettirmek ve ufuklarını açmak istiyoruz. En büyük makamlarda olmaya layıklar. Bir köy okulundaki çocuğun bir Cumhurbaşkanı olacağını hissettirmeye çalışıyoruz. Bunun için çocuklara dokunmanın yolunu arıyoruz. Bu, devlet kanalı ile çocuklara dokunmanın farklı bir yolu” ifadelerine yer verdi.