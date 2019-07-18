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Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde motosikletli ailenin yolculuğu görenlere korku dolu anlar yaşattı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde motosikletli ailenin yolculuğu görenlere korku dolu anlar yaşattı.


Yozgat'ın Sorgun ilçesi karayolunda seyir halinde bulunan motosiklette 1'i çocuk 3 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi. 2 kişilik motosiklette çocuğunu eşinin kucağına vererek yoğun trafiğe rağmen yolculuk yapan sürücünün rahat tavırları ise dikkat çekti. Motosiklet sürücüsünün, kendisinin ve ailesinin hayatını hiçe saydığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Motosiklet üzerinde bulunan yolcularda kask bulunmaması da görenleri hayrete düşürdü. Seyir halindeki motosikletli aile bir süre sonra gözden kayboldu.

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