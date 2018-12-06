Müftü Sezik: "Çocuğunu al camiye gel"

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi' projesini hayata geçirdiğini hatırlatan Müftü Sezik, önemli hatırlatmalarda bulundu.

Çocukların ve hanımların camiye alıştırılması gerektiğini söyleyen İl Müftüsü Salih Sezik, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı camilerde daha sık görmek istiyoruz. Bu konuda siz ebeveynlere büyük gayretler düşmektedir. Biz din görevlileri olarak manevi yönden gençlerimizin gelişimi için elimizden gelen tüm gayreti göstermekteyiz. Gerek cami içerisinde gerekse cami dışında gençlerimiz ve çocuklarımızın milli ve manevi bir birey olarak yetiştirilmesi için herkes üzerine düşen görevi yapmakla yükümlüdür. Ağaç yaş iken eğilir sözünü unutmayalım. Çocuklarımızın temiz, saf dimağlarına aynen mermere işler gibi Kur'an-ı Kerim'i nakşetmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın gönüllerini, zihinlerini, Peygamberimizin ahlakıyla doldurmaya gayret edeceğiz. Eğer ki dolduramazsak birileri çocuklarımızın dimağlarını yanlış bilgilerle doldurur ve bizlerde nasıl olduğunu dahi anlamadan çocuklarımızı elimizden uçup giden kuş misali kaybetmiş oluruz. İşte bu yüzden Rabbimizin Kur'an-ı Kerimdeki emri gereği kendimizi ve çocuklarımızı yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten korumamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.