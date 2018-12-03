Müftü Sezik'ten gençlere ev ödevi

Gençlerle birlikte namaz kılan Müftü Sezik, daha sonra dini sohbetler gerçekleştirerek gençlere ev ödevleri veriyor.

Köylerde bulunan gençlerin vakitlerini dolu dolu geçirmesini isteyen Müftü Sezik, gençlerin camide zaman geçirmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Köy gezilerinde gençlerle buluşma programları hakkında açıklama yapan İl Müftüsü Sezik, "Gençlik bir milletin geleceği, en büyük imkanı ve zenginliğidir. Gençliğini ihmal eden toplumlar geleceklerini de ihmal ve imha etmiş olurlar. Gençlik; bir milletin hem geçmişi hem de geleceğidir. Çünkü milletler savaşları ve zaferleri gençleriyle yapar ve kazanır. Bu tür buluşmaların birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesi açısından çoğalması gerekiyor. Bu yüzden artık köylerde ve ilçelerimizde bulunan gençlerle sık sık görüşmeler gerçekleştireceğiz. Gençlerimizle namaz kıldıktan sonra onlara ev ödevi veriyorum. Daha sonra ödevlerini kontrol için tekrar geleceğim. Bu şekilde gençlerimizi yalnız bırakmamış olacağız." ifadelerini kullandı.