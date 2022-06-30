Muhtarlara aile destek yardım programı anlatıldı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Seyfi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni yardım programları hakkında muhtarları bilgilendirdi.

Yerköy Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Seyfi ve mahalle muhtarları katıldı.

Vakıf Müdürü Seyfi muhtarlara yönelik gerçekleştirdiği toplantıda öncelik olarak yardıma muhtaç olan vatandaşların yardım alması gerektiği konusunda muhtarlara talimat vererek, bu konuda herkese büyük vazife düştüğünü dile getirdi.

Mahalle Muhtarları ise, düzenlenen toplantıdan dolayı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Seyfi'ye teşekkür ederek, yardımların asıl ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında görevlerini yerine getirerek destek vereceklerini söyledi.