Öğrenci velilerine aile içi doğru iletişim eğitimi verildi

Rehber Öğretmen Sevilay Yıkılmaz, mutlu bir aile için iletişimin önemi, aile bireyleri arasında doğru iletişim kurma adına katılımcılara önemli bilgiler verdi. Çocukların kendilerine ait bir dünyası olduğunu belirten Yıkılmaz, gösterilecek sevginin iyi bir birey yetiştirmede en önemli etken olduğunu ifade etti.

Ailenin toplumun yapı taşı olduğunu, toplumun oluşumunda aile bağlarının önemli olduğu ve bu bağları güçlendirmek için sağlıklı aile içi iletişime önem verilmesi gerektiğini ifade eden Rehber Öğretmeni Sevilay Yıkılmaz, teknoloji bağımlılığının aile içi iletişimi zayıflattığına dikkat çekti. Yıkılmaz, “Özellikle ergen yaşta kız çocuklarda telefon, erkek çocuklarda bilgisayar bağımlılığı var. Ailelerin çocukları ile daha fazla zaman geçirmeleri gerektiğini önemle vurguluyoruz” dedi.

Çocuk ihmali ve istismar konularında veli bilgilendirmesi yapan Rehber Öğretmen Sevilay Yıkılmaz, “Nesillerin iyi yetişmesi, ana ve babaların tutumlarına bağlıdır ve onların eseridir. Bu nedenle ana babaların çocuklarına karşı gösterdikleri tutum ve davranışlar, çocuğun yetiştiği, ortam çevresindeki diğer yetişkinlerin davranışları, çocuğun sağlıklı bir kişilik geliştirmesi açısından önemlidir” diye konuştu.