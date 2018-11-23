Öğrenciler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi doktorlarıyla bir araya geldi

Yozgat Çözüm Koleji Sosyal Faaliyetler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu eşliğinde 8. Sınıf öğrencileri, 22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı haftası dolayısıyla çalışanlarla bir araya geldi. Hastane Müdürü Hakan Ece ve diş doktorlarını ziyaret ederek onlara karanfil veren öğrenciler, meslekleriyle ilgili merak ettikleri soruları da diş doktorlarına sordular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü Hakan Ece, Yozgat Çözüm Koleji Sosyal Faaliyetler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu ve öğrencilere teşekkür etti.