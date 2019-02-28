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Öğrenciler Barış Manço'yu unutmadı

Yerköy Şehit Muammer Nacakoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından 1999 yılında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Barış Manço için anma etkinliği düzenlendi.


Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından oluşturulan müzik gurubu Barış Manço'nun şarkılarını seslendirdiler.


Okul Müdürü Necmettin Sağlam yaptığı açıklamada “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Barış Manço'nun vefatının 20. yıldönümüne istinaden hem şarkıları hem de televizyon programları ile ülkemizde ve dünyada yediden yetmişe herkesin beğenisini kazandı. Barış Manço'yu yeni kuşaklarla tanıştırmak ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmak amacıyla Şubat ayı içerisinde okullarda çeşitli anma etkinliği yapılması gereği, Barış Manço' yu anma etkinliği düzenledik. Anma etkinliğinde öğrencilerden oluşan müzik grubu Barış Mançu'nun şarkılarını seslendirdiler. Hafta boyunca devam eden anma etkinliğinde okulumuz teneffüs müziği de Barış Mançu'nun şarkılarından oluşturuldu” dedi.

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