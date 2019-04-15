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Öğrenciler, belediye başkanı seçilen öğretmenlerini ziyaret etti

31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçiminde Yerköy Belediye Başkanlığını kazanan Ferhat Yılmaz’a kendi okul öğrencileri hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçiminde Yerköy Belediye Başkanlığını kazanan Ferhat Yılmaz'a kendi okul öğrencileri hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Yerköy İbrahim Karaoğlanoğlu İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencileri Yerköy Belediye Başkanlığı'nı kazanan Sınıf Öğretmenleri Ferhat Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundular.


Öğretmenleri Ferhat Yılmaz'ı teker teker kutlayan ve hazırladıkları şiiri okuyan öğrenciler, “Ferhat Hocamız, eğitimimizde bize gösterdiği özveri ve samimi gayreti yeni görevi olan Belediye Başkanlığında da ilçemiz için göstereceğinden eminiz. Öğretmenimize belediye başkanlığı görevinde başarılar dileriz” dedi.


Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ise yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin ve okul öğretmenlerimizin bu çok anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım. İnşallah yeni nesillerimiz adına daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Yerköy için her zaman elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız. Çok sevdiğim öğrencilerimi burada görmek bana ayrı bir mutluluk verdi. Ben de öğrencilerime derslerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.


Daha sonra Başkan Yılmaz, öğrencilerine hediyelerini takdim ederek hatıra fotoğrafı çekindi.

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