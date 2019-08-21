Öğrenciler BESYO özel yetenek sınavlarında ter döküyor

Erdoğan Akdağ Kampüsü Kapalı Spor Salonu'nda 20-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan BESYO özel yetenek sınavına 360 kontenjan için Türkiye'nin dört bir yanından bin 592 öğrenci başvurdu. Yedi farklı istasyondan oluşan beceri-koordinasyon parkur testinde yeteneklerini sergileyen öğrenciler, ilk gün olduğu gibi ikinci gün de başarılı olabilmek için ter döktü. Öğrenciler, yetenek sınavında başarılı oldukları taktirde Temel Yetenek Testi (TYT) puanı ve ortaöğretim başarı puanı da hesaplanarak Yozgat Bozok Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Eğitimi Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine yerleşmeye hak kazanacak.

Bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdikleri BESYO özel yetenek sınavını objektif, şeffaf, adaletli ve liyakatli bir şekilde yürüttüklerini söyleyen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hayrettin Gümüşdağ, “Dün başladığımız özel yetenek sınavımızda bin 546'sı yerli, 46‘sı da uluslararası öğrenci olmak üzere toplamda bin 592 aday öğrencimiz ter dökecekler. Bu denli yüksek başvuru içerisinden 360 öğrencimizi yetenek sınavımız sonrasında Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine kazandıracağız. Üniversitemiz bünyesine yeni katılacak öğrencilerimizle var olan potansiyelimizi daha da güçlendireceğiz” dedi.